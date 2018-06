Treinverkeer Brussel plat door vandalisme

Het treinverkeer in en rond Brussel is opnieuw verstoord door vandalisme. Jongeren gooiden net als gisteren met stenen naar de passerende treinen vanaf een brug. Dat melden Belgische media.

De Belgische vervoerder NMBS heeft daarop het treinverkeer even volledig stilgelegd. Inmiddels wordt er weer gereden, maar veel treinen hebben vertraging opgelopen.

Het is de tweede avond op rij dat de jongeren treinen bekogelden vanaf de brug over het spoor. Gisteren werd niemand opgepakt. De jongeren waren al verdwenen toen de politie arriveerde. Of er vandaag arrestaties zijn verricht, is niet duidelijk.