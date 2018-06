Opnieuw verdachten aangehouden voor overval op huis Raymond van Barneveld

Raymond v Barneveld @Raybar180

Silvia en ik willen even melden dat wij ontzettend blij zijn dat de @POL_DenHaag ook de andere 2 verdachten heeft opgepakt dit geeft ons veel rust.Wij willen later reageren maar zitten nu in Yellowstone National Park met zeer gelimiteerd bereik. Hulde voor de inzet van de politie