Turks hof: veroordeelde journalist moet vrijkomen

De Turkse journalist Mehmet Altan moet worden vrijgelaten, oordeelt het regionale gerechtshof van justitie in Istanbul. Het regionale hof bevestigt daarmee een uitspraak van het het constitutionele Hof, de hoogste rechter in het land. Die had ook al geoordeeld dat Altan en een collega-journalist vrijgelaten moesten worden, maar de lokale rechtbank negeerde dat vonnis.

De lokale rechtbank in Istanbul had Altan en een andere journalist, Sahin Alpay, tot levenslang veroordeeld voor betrokkenheid bij de mislukte coup in 2016. De rechtbank stelde dat de vooraanstaande journalisten banden hebben met de beweging van de geestelijke Fethullah G├╝len, die volgens president Erdogan het brein is achter de couppoging.

Dat de rechtbank de twee niet wilde vrijlaten en daarmee het oordeel van het constitutionele hof negeerde, leidde tot veel protesten. Alpay werd daarop in maart vrijgelaten. Over het lot van Altan was lang onduidelijkheid. Wanneer hij vrijkomt, is niet bekendgemaakt.