Politie veegt park in Breda schoon

De politie heeft vanmiddag Park Valkenberg in het hartje van Breda schoongeveegd. Het park werd afgezet met linten. In korte tijd werden vijftien mensen aangehouden, op verdenking van de handel in of het gebruik van drugs.

"De laatste tijd zien we een toename van drugshandel en drugsoverlast in een klein deel van Park Valkenberg. Dat tolereren we niet, en zeker niet op deze prominente plek in de stad", zegt burgemeester Paul Depla bij Omroep Brabant.

Volgens de politie waren er de afgelopen tijd ook regelmatig vechtpartijtjes en bleef er veel rotzooi achter in het park.

Mooie en veilige plek

Burgemeester Depla: "We willen voorkomen dat de handel en overlast een aanzuigende werking hebben en verder toenemen. Nu ingrijpen, zoals met deze politieactie, voorkomt problemen in de toekomst. De komende tijd blijven we de situatie in het park nauwgezet volgen, treden we op waar het nodig is en zetten we in op goede zorg voor mensen die verslaafd zijn. Zo zorgen we ervoor dat Park Valkenberg een mooie en veilige plek blijft voor alle Bredanaars."

De politie en de gemeente zijn de groep overlastgevers verder in kaart aan het brengen. Waar mogelijk wordt Justitie gevraagd om hun een gebiedsverbod op te leggen.