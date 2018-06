Ruim 4000 examens Engelstalig opleidingsinstituut zoek

Examens van ruim 4000 Nederlandse leerlingen van het Engelstalige opleidingsinstituut Anglia zijn zoekgeraakt. Tien dozen met schriftelijke examens die op 4 juni via PostNL naar Engeland zijn gestuurd om te worden nagekeken, zijn nog altijd niet aangekomen bij het hoofdkantoor van de organisatie. Normaal gesproken duurt dat ruim een week.

PostNL liet Anglia vorige week weten dat de examens zijn zoekgeraakt. De toetsen zijn in mei op 106 scholen afgenomen. Anglia biedt leerlingen van verschillende leeftijden en niveaus opleidingen Engels aan. Het gaat dan ook om examens op allerlei niveaus.

Omdat de examens van Anglia buiten de reguliere vmbo-, havo- en vwo-examenonderdelen vallen, is er geen sprake van dat leerlingen hun diploma niet zullen halen door de zoekgeraakte toetsen. "Dat maakt het natuurlijk niet minder vervelend voor al die leerlingen die hard hebben gewerkt", zegt een Anglia-woordvoerder.

PostNL onderzoekt waar de examens zijn gebleven. De Nederlandse organisatie heeft daarbij contact met het Britse postbedrijf. De Anglia-woordvoerder heeft hoop dat de examens worden gevonden. Hij kan niet zeggen of leerlingen opnieuw examen kunnen doen als de toetsen niet worden gevonden. "Laten we daar niet op vooruit lopen. Maar wat de uitkomst ook mag zijn: we zullen een passende oplossing zoeken."