Riffijnen in Nederland: 'Het wordt opnieuw een lange, hete zomer'

De protesten in de Rif begonnen in oktober 2016, na de dramatische dood van visverkoper Mohsin Fikri in de havenstad Al Hoceima. Hij werd geplet door een vuilniswagen. Daar was hij in gesprongen in een poging zijn vis, die door de autoriteiten in beslag was genomen, te redden.

Zijn dood leidde tot grote woede in Marokko en daarbuiten. Voor veel Riffijnen was het incident de druppel; inwoners voelen zich al jaren achtergesteld. Met duizenden gingen ze de straat op om te protesteren tegen armoede, het gebrek aan zorg en sociale voorzieningen in de regio.