Aannemer vertilt zich aan Groningse ringweg

De Duits-Nederlandse aannemerscombinatie Herepoort heeft de grootst mogelijke moeite met de bouw van de Zuidelijke Ringweg Groningen. Volgens gedeputeerde Fleur Gräper zit het probleem vooral in het vinden van geschikt personeel. Ze zei dat vanmiddag in een spoeddebat.

Aanleiding voor het spoeddebat is het nieuws dat de aanleg minstens twee jaar vertraging oploopt. Groningse politici zijn daar boos over en vrezen oplopende kosten.

De Zuidelijke Ringweg is een ambitieus plan om het huidige stuk snelweg van twaalf kilometer door de stad Groningen geschikt te maken voor de toekomst. De weg wordt op een aantal plaatsen verdiept aangelegd en kruisingen worden veiliger. Het totale budget voor dit deel van het plan is 320 miljoen euro.

Speciaal voor het plan is de aannemerscombinatie Herepoort opgericht. Daarin werken de Duitse wegenbouwers Züblin en Max Bögl samen met de Nederlandse bedrijven Sjouke Dijkstra, Oosterhof Holman, Jansma en Roelofs Wegenbouw.

Patiënten van het UMCG

Tot grote zorg van onder andere het Universitair Medisch Centrum Groningen maakte Herepoort vorige week bekend dat het project "zeker twee jaar vertraging" oploopt en in plaats van in 2021 pas in 2023 klaar is.

"Dit is een hele vervelende dag voor iedereen in Groningen en omgeving. En zeker voor het UMCG. Dit heeft directe gevolgen voor onze bereikbaarheid. Dit betekent twee jaar extra onzekerheid voor zowel patiënten als medewerkers. Het raakt iedereen", aldus een woordvoerder van het ziekenhuis.

Juist omdat er twee grote Duitse bedrijven in de combinatie samenwerken, is gedeputeerde Gräper optimistisch. "Het kan niet zo zijn dat met deze twee grote partners het personeelstekort niet opgelost kan worden. Of dat tekort helemaal wordt opgelost kan ik niet inschatten, maar als zij hun gewicht erin gooien, is dat echt een oplossing. We hopen dat daarmee een deel van de vertraging kan worden ingelopen", aldus Gräper in het spoeddebat dat was aangevraagd door de VVD, de Partij voor de Dieren en de Partij voor het Noorden. Volgens RTV Noord heeft zij de Duitsers inmiddels aangesproken op hun verantwoordelijkheid.

'Ons angstbeeld is dat de aannemer failliet gaat'

Lang niet iedereen is gerustgesteld. SP-woordvoerder Jan Wolters is bang dat de aannemerscombinatie de provincie met een forse strop opzadelt. "Ons angstbeeld is dat het project uit de hand loopt, de aannemerscombinatie failliet gaat en de Duitse aannemers zeggen: dit was de werkmaatschappij." Wolters vreest dat de provincie dan alsnog de rekening gepresenteerd krijgt.

Ook VVD'er Nico Bakker vreest dat de provincie straks de portemonnee moet trekken. "Onze grootste zorg is de financiën. Ik heb mijn twijfels over het feit in hoeverre de rekening toch bij de provincie terechtkomt. Daar ben ik nog niet gerust op."

Gräper toonde begrip: "Dat angstbeeld snap ik en dit roept het bij mij ook op. Garanties zijn er altijd op papier. We hebben een contract met het consortium: wanneer Herepoort besluit de stekker eruit te trekken, hebben we een probleem. Maar dan dienen wij op onze beurt een schadeclaim in."

Verzakking van centimeters

In mei bleek dat een relatief klein onderdeel van de Zuidelijke Ringweg ook vertraging opliep. Daarbij ging het om de plaatsing van een treintunnel. Daarbij dreigde een verzakking van enkele centimeters in plaats van de millimeters waar men van uitging. De plannen moesten terug naar de tekentafel.