Opknapbeurt maakt cartoonfiguur van 500 jaar oude Sint-Joris

De burgemeester van Estella is ongelukkig met de opknapbeurt, zegt hij tegen The Guardian. "Dit is niet hoe een beeld van 500 jaar oud gerestaureerd moet worden. Er is gips gebruikt en de verkeerde verf. Mogelijk is de originele verflaag verlorengegaan."

Kunsthistorici noemen de opknapbeurt in Spaanse media "beangstigend". Op sociale media zorgt de bijzondere restauratie voor hilariteit.