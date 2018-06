Wieringa: Telegraaf te lichtgeraakt, was duidelijk een grap

Schrijver Tommy Wieringa is verbaasd over de ophef na zijn uitspraak naar aanleiding van de aanslag op De Telegraaf. Op een congres bracht presentator Twan Huys de aanslag gisterochtend ter sprake, waarop Wieringa zei: "Dat werd tijd." In de zaal, waar bestuurders van gemeenten zaten, klonk hard gelach.

Volgens Wieringa is de krant iets te lichtgeraakt: "Het rumoer erover verbaast me hogelijk. Het was overduidelijk dat het een grap was, en zo is het ook door de zaal ervaren", zegt Wieringa vanmiddag.

"Een eenvoudige grap waar je over kunt twisten, dat je hem smakeloos vindt, dat kan allemaal. Maar het is natuurlijk overduidelijk een grap en zo werd het in de zaal ook ontvangen, als een grap. En daar kun je om lachen. Dus nee, de ernst waarmee nu al zo lang over een grap wordt gesproken, lijkt me niet passend."

Stuitend

De Telegraaf reageert vandaag kritisch. Hoofdredacteur Paul Jansen: "Ik vind dit stuitend. Ik hou best van harde humor, maar om zo kort na een aanslag dit te roepen in een zaal die daarom buldert en zelfs gaat applaudisseren, betekent een totale ontkenning van de ernst van deze gebeurtenis. Het gaat er hier niet om of je voor of tegen De Telegraaf bent. Het gaat erom of je voor of tegen een vrije pers bent."

Wieringa: "Het is De Telegraaf en ik dacht dat ze daar wel tegen een stootje kunnen, omdat ze tenslotte ook het spotzieke GeenStijl daar onder hun hoede hebben. Incasseren is niet hun sterkste kant."

Minister Ollongren heeft ook gereageerd op de kwestie. Tegen De Telegraaf zei ze dat het gelach op het congres niet gepast was.

Bekijk hieronder het fragment met Wieringa op het congres: