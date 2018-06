Grote heidebrand bij Manchester dreigt uit de hand te lopen

In Engeland dreigt een grote heidebrand in een natuurgebied bij Manchester uit de hand te lopen. Sinds enkele dagen woedt in natuurgebied de Saddleworth Moor brand. Gisteravond moesten al 34 woningen worden ontruimd, en vandaag heeft de brandweer de vlammen nog altijd niet onder controle.

De Saddleworth Moor ligt ten oosten van Manchester. Een gebied van 6 vierkante kilometer staat in brand. Een hittegolf, droogte en harde wind leiden ertoe dat de brand zich verder uitbreidt.

De autoriteiten spreken van een "ernstig incident". De brandweer probeert met helikopters te blussen en het leger staat paraat om in te grijpen als dat nodig is. Enkele scholen waren vandaag gesloten en buurtbewoners werd geadviseerd binnen te blijven. Er is geen schade aangericht aan wegen en het openbaar vervoer.