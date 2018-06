Oppositie wil foliumzuur en zware paracetamol in basispakket houden

De oppositie in de Tweede Kamer vindt dat foliumzuur en zware paracetamol in het basispakket van de zorgverzekeraars moeten blijven. Ze zeggen dat deze middelen op zich goedkoop zijn, maar dat de kosten voor reumapatiënten toch hoog kunnen oplopen.

Ook het Reumafonds wil dat de middelen in het pakket blijven. Het wijst erop dat reumapatiënten die het middel methotrexaat gebruiken, daarbij altijd foliumzuur krijgen voorgeschreven omdat dit onder meer schade aan de lever kan voorkomen. Ze vrezen dat mensen ervan afzien als ze het zelf moeten betalen en dat ze dan nog verder van huis zijn.

'Verkeerde keuze'

Het kabinet besloot twee weken geleden dat middelen die ook bij de drogist te verkrijgen zijn, zoals paracetamol 1000 mg. en foliumzuur, uit het basispakket moeten worden geschrapt. Ook vitamine D en kalktabletten, die veel reumapatiënten gebruiken, worden vanaf 2019 niet meer volledig vergoed.

SP, PvdA en GroenLinks vinden dat een verkeerde keuze. Ze zeggen dat de middelen noodzakelijk zijn voor mensen die toch al hoge zorgkosten hebben. Ze verwachten dat 200.000 mensen zeker 80 euro per jaar extra kwijt zijn en 100.000 mensen 150 euro per jaar. Die extra kosten komen boven op de eigen bijdrage die voor sommige medicijnen geldt (maximaal 250 euro per jaar) en boven op het eigen risico van 385 euro.

'20 euro per jaar'

Minister Bruins houdt vast aan zijn besluit. Hij zegt dat de kosten voor paracetamol en foliumzuur nu gemiddeld 60 euro per jaar zijn en dat patiënten straks naar verwachting gemiddeld 20 euro per jaar bij de drogist uitgeven.

De minister voor Medische Zorg wil een jaar lang bijhouden wat de effecten van zijn besluit zijn. Als blijkt dat veel patiënten afzien van een deel van de voorgeschreven therapie wil hij er nog eens naar kijken.