Brits heterostel wint rechtszaak in strijd om geregistreerd partnerschap

In tegenstelling tot homostellen, kunnen heterostellen in Groot-Brittanniƫ geen geregistreerd partnerschap aangaan. Maar daar kan verandering in komen, want het Hooggerechtshof oordeelde vandaag dat dit discriminatie is en in strijd is met de mensenrechten.

In 2004 werd in het Verenigd Koninkrijk het geregistreerd partnerschap ingevoerd voor homoseksuelen. Daarmee konden homostellen dezelfde rechten krijgen als getrouwde heterostellen. Maar in 2014 werd het homohuwelijk ingevoerd, waardoor homo's sindsdien kunnen kiezen voor een geregistreerd partnerschap of een huwelijk.

Seksistisch

Rebecca Steinfeld en Charles Keidan wilden als heterostel ook een geregistreerd partnerschap aangaan. Het traditionele huwelijk is volgens hen seksistisch en patriarchaal. Al twee keer eerder stapte het stel uit Londen naar de rechter, maar ze kregen geen toestemming. Steinfeld en Keidan besloten daarom om in beroep te gaan bij de hoogste rechter van het Verenigd Koninkrijk.

"Na vier jaar en vier ministers van Vrouwenzaken en Gelijkheid komt het einde in zicht", zegt Steinfield tegen The Guardian. "Ik ben gefrustreerd omdat de regering ons gedwongen heeft om zover te gaan. Alles heeft ons ontzettend veel geld gekost."

De uitspraak betekent niet direct dat Steinfeld en Keidan nu een geregistreerd partnerschap aan kunnen gaan, maar het unanieme oordeel van het Hooggerechtshof zet wel druk op de regering om de wet te veranderen.