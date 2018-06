Bestuurslid Leidse studentenvereniging afgetreden na seksueel wangedrag

Een bestuurslid van de Leidse studentenvereniging Quintus heeft (tijdelijk) afstand van zijn functie gedaan na beschuldigingen van seksueel wangedrag. De man heeft toegegeven dat hij drie vrouwen heeft aangerand.

Tijdens een vergadering afgelopen week werd een ingezonden brief van meerdere disputen besproken, waarin het gedrag van het bestuurslid aan de kaak werd gesteld. In de brief deed één slachtoffer haar verhaal. "Hij begon mij te regelen, wat ik niet wou, maar ik kon er niet zo veel tegen doen, want hij duwde me de hele tijd tegen de muur zodat ik niet weg kon. Hij zat ook de hele tijd aan mijn billen en borsten en probeerde onder mijn rokje te komen", schrijft de vrouw.

Uiteindelijk is de vrouw via de nooduitgang naar buiten gevlucht. Ze besloot het incident niet te melden omdat ze toen nog geen lid van de vereniging was en de dader nog niet in het bestuur zat. Het bestuurslid heeft dat incident tijdens de vergadering bevestigd. Ook heeft hij toegegeven twee andere vrouwen onheus te hebben bejegend.

Onderzoek naar incidenten

Quintus is geschrokken, laat de vereniging weten in een verklaring. Maar het nieuws kwam niet volledig uit de lucht vallen. Van twee van de drie incidenten was het bestuur van de studentenvereniging al op de hoogte. "Eind september zijn deze bij het bestuur aangekaart. Toentertijd is het bestuur met de twee vrouwelijke leden en het desbetreffende bestuurslid in gesprek gegaan. De twee vrouwen gaven aan dat het voor hen goed afgehandeld was en de betrokken personen zijn daarna op goede voet verder gegaan."

Een onafhankelijke commissie gaat onderzoek doen naar de incidenten en het handelen van het bestuur. De man wordt tijdens het onderzoek op non-actief te worden gesteld.

Het is op dit moment nog onbekend of er aangifte is gedaan. Quintus was niet bereikbaar voor telefonisch commentaar.