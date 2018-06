Dode potvis naar Harlingen gesleept, volgende stap is ontleden

De potvis die gisteren voor de kust van Den Helder stierf, is door een sleepboot naar Harlingen getrokken.

Het dier werd maandagochtend ontdekt. Het was de weg kwijt en zwom steeds in hetzelfde gebied. Mensen van SOS Dolfijn hebben tevergeefs geprobeerd het dier weer naar zee te helpen.

In Harlingen zal het kadaver onderzocht worden. Een eerste poging om de potvis op de wal te takelen, mislukte. Het enorme dier (15 meter lang) bleek te zwaar voor de constructie, schrijft NH Nieuws. Een nieuwe poging lukte wel.

Plastic in maag

Onderzoekster Lonneke IJsseldijk van diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht denkt dat de potvis meer dan 40.000 kilo weegt. Ze gaat sectie verrichten om de doodsoorzaak te achterhalen.

"Bij een potvis gaat het altijd om de vraag: wat doet dat dier hier? Potvissen komen namelijk helemaal niet voor in de Noordzee, dus het dier was verdwaald. We zoeken uit of het dier al verzwakt was, en of er plastic in de maag zat dat effect had op de gezondheidssituatie."