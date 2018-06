Consumentenbond wil duidelijkheid over privacywet

Er moet duidelijkheid komen over het toepassen van de nieuwe privacywet (AVG). Dat dat stelt de Consumentenbond, die hierover een brief heeft gestuurd aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

De nieuwe wetgeving, die sinds 25 mei van kracht is, heeft geleid tot strengere eisen voor het verwerken van persoonsgegevens. Maar in de ogen van de Consumentenbond leidt dit nu tot onduidelijkheid bij bedrijven. Die passen de wet op verschillende manieren toe.

Kritisch rapport

De consumentenorganisatie schrijft de brief naar aanleiding van een onderzoek van Noorse collega's. Die bond is tot de conclusie gekomen dat Facebook, Google en Microsoft (via Windows 10) gebruikers manipuleren om meer persoonlijke gegevens te delen dan nodig is.

De techbedrijven tonen sinds 25 mei nieuwe schermen waarin opnieuw toestemming wordt gevraagd voor het verzamelen van gebruikersdata. Bij die schermen gaat het dus fout, aldus de Noorse consumentenbond, die daar Forbrukerradet heet.

"De manier waarop de techbedrijven hun vernieuwde privacy-instellingen aanbieden duwen gebruikers van Facebook, Google en Microsoft naar de minst privacyvriendelijke optie, op een manier die we als onethisch bestempelen." De bond vraagt zich af of dit wel in lijn is met de nieuwe regelgeving, en of op deze manier van iemand kan worden verwacht dat die expliciet, geïnformeerd en in alle vrijheid een keuze maakt.

Forbrukerradet wijst bijvoorbeeld op de manier waarop Facebook en Google toestemming vragen: de gebruiker moet het dataverzamelen bewust uitzetten. "Onderzoek heeft aangetoond dat gebruikers nooit kijken naar standaard instellingen, laat staan deze veranderen." In de ogen van de bond is dit dus niet de juiste methode.

Eerder onderzoek

De Consumentenbond heeft ook eerder zelf onderzoek gedaan naar de implementatie van de AVG. Toen ging het over de vraag hoe websites bezoekers toestemming vragen voor het verzamelen van cookies. De organisatie stelde toen dat twee derde van 150 populaire websites die werden onderzocht niet voldeed aan de nieuwe privacywet. Dat heeft nog geen gevolgen gehad.

In een reactie laat de Autoriteit Persoonsgegevens weten dat het de oproep van de Consumentenbond deelt. Daarbij wijst de toezichthouder wel op het feit dat het organisaties en bedrijven al van informatie voorziet. Of er aanvullende maatregelen volgen is nog niet bekend.

Google wijst in een reactie op het feit dat het in aanloop naar de AVG allerlei maatregelen heeft genomen en hier nog steeds mee bezig is. Zo is er sinds kort een nieuwe functie waarin Google uitlegt waarom gebruikers bepaalde advertenties zien en de mogelijkheid biedt om deze gepersonaliseerde reclames per categorie uit te zetten. Microsoft benadrukt dat het zijn best doet om aan de privacywet te voldoen en net als Google gebruikers hiervoor opties biedt.

Facebook heeft nog geen commentaar gegeven.