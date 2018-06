NK scootmobiel voor 75-plussers: 'Ik kan ze gewoon hebben'

Geen brullende motoren vandaag op het circuit van Zandvoort, maar 72 scootmobielen. Twaalf teams doen vandaag op het racecircuit mee aan het Nederlands Kampioenschap scootmobiel voor 75-plussers. De razende senioren moeten tijdens een race meerdere obstakels omzeilen. En wie er wint, gaat naar huis met de gouden trofee. Zelfs mensen van boven de 90 doen mee.

De 81-jarige meneer Hobbelink is een van de deelnemers. Hij woont in zorginstelling De Posten in Enschede en is, samen met zes andere bewoners, op weg naar het prestigieuze nationale kampioenschap. Of hij de grote favoriet is? "Ik kan ze hebben, daar ga ik gewoon van uit", zegt Hobbelink in het NOS Radio 1 Journaal.

Het Nederlands Kampioenschap scootmobiel wordt niet zomaar voor de lol georganiseerd. "Er zit echt een diepere gedachte achter", vertelt organisator Jan Romme. "De directe aanleiding is de groeiende eenzaamheid onder thuiswonende ouderen. Een groot deel woont nog thuis, maar je ziet dat de oudere oudere snel vereenzaamt. Hun netwerk valt weg. En dan is het superbelangrijk dat ze mobiel blijven en relatief veilig erop uit kunnen trekken om met anderen in contact te blijven. Daarvoor is de scootmobiel magnifiek."

Maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt Romme. Mensen van Veilig Verkeer Nederland geven de ouderen daarom tips om veilig door het verkeer te bewegen. "Ouderen zijn bang, het is te eng, en te druk."

Leuke dame

Hobbelink, die naar eigen zeggen nog altijd zeer sportief is, werd gevraagd om mee te doen aan het kampioenschap. "Ik zit ook nog bij de biljartvereniging en daar werd ik door een leuke dame aangehouden die vroeg of ik interesse had in een scootmobielrace", vertelt hij. "Daar had ik nog nooit van gehoord. Ik zei direct ja. Het is ook een uitdaging."

Of Hobbelink straks als eerste over de finish gaat valt nog even te bezien. "Ik heb niet getraind, maar laat het gewoon op mij afkomen. Dat zien we wel als we in Zandvoort zijn", vertelt hij. "Het schijnt dat ze daar scootmobielen gebruiken met vier wielen. En wij hebben scootmobielen met drie wielen. Dus dat is nog wel even een uitdaging."

Hardlopen

De mogelijk aanstaand Nederlands kampioen was vroeger zeer sportief. Door een prothese kan hij niet meer sporten. "Hardlopen is er niet meer bij helaas", vertelt hij. "Maar ja, ik laat het nu gebeuren. Zo houd je wel lol in het leven. Je kunt je wel negatief opstellen, maar dat is niet de uitdaging die het leven je moet geven."

Hobbelink heeft geluk: het belooft vandaag mooi weer te worden. En het wordt niet stil: op het terrein zijn ook Porsches aanwezig, die voor de echte racesfeer gaan zorgen.

Hobbelink heeft er zin in. "We doen ons best. We gaan er gewoon voor!"