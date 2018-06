Belgische wethouder opgepakt in plofkraakzaak

Een wethouder in het Belgische Lommel heeft mogelijk iets te maken met een reeks plofkraken, melden meerdere Belgische media. De 38-jarige Annick Berghmans is gisteren thuis gearresteerd, nadat de politie achter haar huis een auto had gevonden die was verstopt onder een zeil.

Het zou gaan om een Audi met een Nederlandse nummerplaat. De wagen is mogelijk gebruikt bij een of meerdere plofkraken in België van de laatste weken. In ruim een maand tijd kreeg Vlaanderen te maken met zeven plofkraken. In Tielt-Winge, Kinrooi, Buggenhout, Boechout en Seneffe zijn geldautomaten opgeblazen. Vorige week was het raak in Lummen en Lommel.

Big Brother

Telkens bliezen de daders de geldautomaten op met gas. Mede omdat de werkwijze steeds hetzelfde is, denkt de politie dat de meeste kraken door een en dezelfde groep zijn gepleegd. Vermoedelijk zit de zogenoemde Nederlandse Audi-bende erachter.

Berghmans is sinds 2015 werkzaam als wethouder in Lommel. Ze heeft de portefeuille Het Jonge Kind, Dierenwelzijn en Evenementen namens de Socialistische Partij Anders (SP.A). Ze is op non-actief gezet en moet zich vandaag verantwoorden voor de onderzoeksrechter. Ook een vriend van haar zou zijn opgepakt.

Enkele jaren geleden deed Berghmans mee aan het realityprogramma Big Brother. Ook was ze zangeres bij de Ketnet-band.