Politiebonden willen verplichte registratie van privécamera's

Het moet voor particulieren verplicht worden om privé-bewakingscamera's aan te melden bij de overheid. Dat willen de politiebonden, die erg te spreken zijn over het bestaande vrijwillige register. In België moeten particuliere bewakingscamera's al aangemeld worden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

"Uit gesprekken met rechercheurs blijkt dat het bij ernstige misdrijven steeds belangrijker wordt om heel snel beelden te hebben", zei voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB) in het NOS Radio 1 Journaal. "Er hangen ontzettend veel camera's in Nederland, maar we weten niet altijd waar."

Nu moet de politie na een ernstig misdrijf nog een buurtonderzoek doen om te achterhalen waar de bewakingscamera's hangen. Vervolgens moet in de meeste gevallen toestemming worden gevraagd aan de eigenaar of de beelden mogen worden bekeken.

'Gouden uurtje'

Vooral beelden van de vluchtweg van criminelen kunnen helpen bij het politiewerk. "Je ziet dat de vluchtweg van een ernstig misdrijf soms kilometers lang kan zijn. Het helpt echt enorm als je die beelden binnen een uur tot je beschikking kan hebben", zei Struijs op de radio. Er wordt volgens hem onder rechercheurs gesproken over "het gouden uurtje" om eerste aanwijzingen te verzamelen.

Het AD, waarin de bonden de oproep voor de verplichte registratie deden, schrijft dat er inmiddels 200.000 privécamera's zijn opgenomen in het vrijwillige register van het project Camera in Beeld van de politie. Ook schrijft de krant dat een groeiend aantal Nederlanders eigen camera's aanschaft.

De bonden willen binnen twee weken met het kabinet in gesprek over het verplichte register.