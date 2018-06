Fenomeen 'weekboodschappen' lijkt langste tijd te hebben gehad

Een boodschappenkar vol eieren, bananen, koffie, wc-rollen, flessen frisdrank: een voorraad voor de hele week. De zogenoemde 'weekboodschappen'. Een fenomeen bekend bij - toch vooral - mensen van boven de 50 jaar. En als de cijfers niet bedriegen, lijkt dit ritueel zijn langste tijd te hebben gehad.

"Gewone supermarkten komen aan het einde van hun levenscyclus", voorspelt FoodService Instituut Nederland (FSIN). Waren ze in 2017 nog goed voor ruim 53 procent van alles wat we in ons land eten en drinken - dus ook in de horeca, bij cateraars op het werk, bij de bakker en de slager - in 2025 zal dat aandeel zijn gedaald naar 48 procent. Belangrijkste oorzaak: hun core business, de weekboodschap, wordt minder relevant.

"Uit recente cijfers (bron: marktonderzoeker GfK) blijkt dat de omzet van de weekboodschappen sinds 2013 is gestegen met 8 procent, maar de boodschappen voor de kortere termijn met 12 procent. Dat lijkt procentueel niet veel uit te maken, maar in geld heb je het over een verschuiving van honderden miljoenen euro's", zegt directeur Jan-Willem Grievink van het FSIN. Een ontwikkeling die overigens ook al is gesignaleerd in Groot-Brittannië.

Food500

Een en ander blijkt uit een analyse van de Food500, die vanmiddag voor de vijfde keer wordt gepresenteerd in Bussum. In de lijst van het FSIN staan de 500 grootste bedrijven en ketens waar wij eten en drinken kopen en bestellen, van AH en KLM tot Albron-catering en Van der Valk, van de Shell-pompshop tot aan Thuisbezorgd.nl

Deze 500 zagen vorig jaar hun omzet groeien met zo'n 1,5 miljard euro tot 47 miljard euro. "De omzet steeg tot ongekende hoogte", zegt Grievink. Grote stijgers zijn onder meer Spar City en LaPlace. En vooral ook bedrijven die voedsel bezorgen, zagen hun verkopen stijgen tot wel 25 procent, zoals AH to go, Domino's, New York Pizza en Picnic.