College Utrechtse Heuvelrug bespreekt vertrouwelijke zaken in treincoupé

Het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft gisteren in een 2e klas treincoupé vertrouwelijke zaken besproken. Een medereiziger die kon meeluisteren, zette delen van het gesprek in een blog.

Burgemeester Frits Naafs (VVD) heeft zijn verontschuldigingen aangeboden, schrijft RTV Utrecht. Hij zat met zijn vier wethouders in de trein naar het VNG-congres in Maastricht, net als universitair docent rechtsgeleerdheid Fokke Fernhout.

Die wijst erop dat volgens artikel 54 van de Gemeentewet vergaderingen van het college achter gesloten deuren moet worden gehouden. "Het college van b&w van de gemeente Utrechtse Heuvelrug ziet dat anders."

Lokale problemen

Zo hoorde hij dat een wethouder een probleem heeft door het plotselinge ontslag van ene Frederik. Hij moet de raad een beetje om de tuin zien te leiden om dat beheersbaar te houden. Vervolgens worden hardop de namen van tijdelijke vervangers besproken.

Burgemeester Frits Naafs blijkt weinig op te hebben met zijn collega Titia Cnossen van de gemeente Woudenberg, die niet in de gaten zou hebben dat bij een komend evenement vier poortjes te weinig zijn om de 30.000 bezoekers bij een ramp veilig van het terrein te krijgen.

In het blog komen tal van lokale problemen voorbij. "Iedereen in de coupé weet nu hoe tegen het probleem met de Aldi wordt aangekeken, hoe twee scholen in B. elkaar in de haren zitten en hoe de woningvereniging wordt aangepakt. Betrokkenen nog niet, maar die komen er nog wel achter."

Op Twitter belooft burgemeester Naafs dat dit niet meer zal gebeuren.