Glennis Grace maakt indruk bij America's Got Talent

De Nederlandse zangeres Glennis Grace is door naar de volgende ronde van talentenshow America's Got Talent. En niet zomaar: de 40-jarige zangeres kreeg een staande ovatie van het publiek en de jury is flink onder de indruk. Grace zong in het programma het nummer Run To You van Whitney Houston.

In een video van de auditie is te zien hoe de jury van het programma ademloos toekijkt. America's Got Talent werd vannacht (Nederlandse tijd) in de Verenigde Staten uitgezonden op NBC en is bijzonder populair. Een gemiddelde aflevering trekt daar 11 miljoen kijkers.

Op Twitter reageert Grace dat doorgaan bij de talentenjacht een "droom is die uitkomt".