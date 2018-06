Wekdienst 27/6: staking streekvervoer en duidelijkheid voor vmbo'ers

Goedemorgen! In het streekvervoer wordt gestaakt. Er rijden naar verwachting amper bussen en ook regionale treinen kunnen uitvallen. Verder krijgen de vmbo'ers in Maastricht vanaf vandaag meer duidelijkheid over hoe het verder moet.

Er zijn eerst wolkenvelden, maar hier en daar is er ook ruimte voor de zon. In de loop van de dag wordt het overal vrij zonnig. Met in de middag 24 tot 27 graden is het op veel plaatsen zomers warm.