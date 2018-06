Provincie helpt Groningse henneptelers bij strijd tegen Opiumwet

De provincie Groningen wil dat het Rijk een uitzondering maakt op de Opiumwet voor bedrijven die industriële hennep telen.

De provincie schiet daarmee bedrijven uit het oosten van Groningen te hulp, die door de wetgeving veel geld mislopen. Het gaat om bedrijven die vezelhennep gebruiken in bijvoorbeeld de bouwindustrie, voor het interieur van auto's of als isolatie.

Industriële plant

Volgens de Opiumwet mag alleen de stengel en het zaad van een hennepplant gebruikt worden. De bloem en het blad moeten worden vernietigd, terwijl ook deze delen goed te gebruiken zijn voor de industrie.

"Hier pas je de Opiumwet toe op iets waarop het niet van toepassing is", zegt gedeputeerde Patrick Brouns tegen RTV Noord. "De wet is bedoeld voor de hennep die je rookt. Nou je kunt zoveel roken van deze plant als je wilt, maar je hebt er niets aan. Dit is echt een industriële plant."

Uitzondering

Brouns verzoekt de politiek in Den Haag daarom om een uitzondering te maken voor deze industriële hennepvariant. Het liefst zo snel mogelijk, want in september wordt de hennep geoogst.

"Dit is niet alleen relevant voor deze bedrijven, maar ook voor de boeren die de hennep telen", zegt de gedeputeerde. "We willen met z'n allen werkgelegenheid. Dat kan met deze teelt heel goed, maar de wet zit in de weg." Volgens Brouns is de vezelhennepindustrie relatief klein, maar in Groningen juist relatief groot.