Friesland wil terpen opkopen: 'Het gaat om ons erfgoed'

De provincie Friesland wil de komende jaren een flinke hoeveelheid onbebouwde terpen aankopen in Noordwest-Friesland. "Het gaat om het erfgoed van onze voorvaderen", zegt gedeputeerde Johannes Kramer tegen Omrop Fryslân.

In Friesland liggen honderden terpen. Deze kunstmatige heuvels werden aangelegd om bij hoogwater een droge plek te hebben. Door bijvoorbeeld bebouwing, herinrichting en akkerbouw gingen veel terpen al verloren. En dat is zonde, vindt de provincie.

"Er heeft zich heel veel afgespeeld in het verleden. Daar willen we graag meer van weten en meer over leren. Om het garen van die kennis daarover veilig te stellen, willen we graag meer terpen kopen", zegt Kramer.

De provincie probeert al sinds 2010 onbebouwde terpen aan te kopen, maar dat gaat tot nu toe nog niet heel snel. Van de circa 24 hectare die de provincie op het oog heeft, is nog maar een kleine zeven hectare aangekocht.

"Boeren houden graag vast aan hun eigen land en we kunnen ze niet onteigenen", zegt Kramer. De komende tijd wil de provincie wat meer vaart zetten achter de aankoop van de gronden. Er is ongeveer 530.000 euro voor beschikbaar.