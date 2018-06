Buzz Aldrin klaagt kinderen aan na poging financiën over te nemen

De Amerikaanse astronaut Buzz Aldrin klaagt twee van zijn kinderen en zijn voormalige manager aan. De 88-jarige claimt dat het drietal geld van hem heeft gestolen en zijn goede naam te grabbel gooit.

Kinderen Andrew (60) en Janice (51) hadden via de rechter geprobeerd de financiën van hun vader over te nemen. Ze vinden dat hij lijdt aan dementie en paranoia. De excentrieke astronaut zou in een alarmerend tempo zijn geld uitgeven. Nieuwe vrienden proberen een wig te drijven tussen Aldrin en zijn familie, zeggen Janice en Andrew.

Aldrin spreekt van een samenzwering en stapt nu zelf naar de rechter. Hij beschuldigt het drietal van zelfverrijking op zijn kosten. Ze zouden zelfs geprobeerd hebben te voorkomen dat Aldrin opnieuw zou trouwen. Andrew en Janice laten in een reactie weten dat ze bedroefd zijn over deze "niet te rechtvaardigen" aanklachten.

Aldrin was op 21 juli 1969 de tweede persoon die de maan liep. Enkele minuten daarvoor had Neil Armstrong als eerste mens ooit stappen gezet op het maanoppervlak. Eerder was Aldrin onder meer gevechtspiloot in de Koreaanse Oorlog. De laatste jaren deed hij gastoptredens in tv-series als The Big Bang Theory en The Simpsons.

Mentale evaluatie

Eerder deze maand was de astronaut te gast in het Witte Huis. President Trump gaf toen het bevel tot de oprichting van een Space Force, een militaire ruimtemacht. Aldrin heeft zich altijd sterk gemaakt voor de kolonisatie van de planeet Mars.

Later deze week moet Aldrin een onderzoek naar zijn geestesgesteldheid ondergaan in opdracht van de rechtbank. In april had hij al op eigen initiatief zo'n test ondergaan bij het academisch ziekenhuis van Californië (UCLA). Volgens de psychiater scoorde Aldrin "normaal tot superieur" voor zijn leeftijd.