Kenteken van broers gebruikt voor aanslag Telegraaf: 'Je schrikt je dood'

"Zit je allemaal artikelen te lezen op De Telegraaf, over dat er een aanslag gepleegd was, en dan staat je eigen auto erbij." Tjawo Dewus kan er inmiddels om lachen, maar de schrik zat er vanmorgen goed in toen journalisten van De Telegraaf en de politie op de stoep stonden om opheldering te vragen.

Het kenteken van de bestelauto waarmee de aanslag op De Telegraaf gepleegd werd, staat op naam van Tjawo en zijn broer Tjardo, eigenaren van een autobedrijf in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam. "We zijn heel erg geschrokken. In eerste instantie dachten we dat onze Caddy gestolen was en dat ze daarmee de aanslag hadden gepleegd", zegt Tjawo tegen NH Nieuws.

"Je denkt: wat is er aan de hand. Hoezo kiezen ze deze Caddy en niet een andere? Er rijden nog honderdduizend Caddy's rond en dan kiezen ze precies die van ons. Je schrikt je eigen dood."

Vervalste kentekenplaat

Al snel werd duidelijk dat de wagen van de broers nog veilig in hun bezit was, inclusief kentekenplaten. Toen de beelden van de aanslag beter bekeken werden, bleek ook dat het ging om verschillende auto's. "Die van ons is zandkleurig. De auto van de aanslag was wit", zeggen de broers.

Hun kenteken blijkt te zijn vervalst door de aanslagplegers. Nadat de broers de agenten hebben uitgelegd hoe ze aan hun Caddy zijn gekomen en hoe lang die al op hun naam staat, is de kou uit de lucht.

"We hebben gewoon stomme pech gehad", zeggen ze. "Het kan iedereen overkomen."