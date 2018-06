Waarom komen jonge slachtoffers van misbruik achter slot en grendel?

"Dat de rest van de wereld even wordt buitengesloten kan heel prettig zijn. Maar het kan ook iets kapot maken", zegt Jacqueline Kleijer. Ze is hulpverlener bij het Utrechtse project Pretty Woman en begeleidt meisjes tussen de 11 en 23 die slachtoffer zijn van misbruik, bijvoorbeeld door loverboys.

Ook 'haar' meiden belanden nogal eens op een gesloten afdeling van een jeugdzorginstelling. Vandaag constateerde de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen dat misbruikslachtoffers te vaak worden opgesloten.

In 2016 zaten volgens de Nationaal Rapporteur 700 misbruikslachtoffers in een gesloten setting, bijna allemaal meisjes.

Dat gebeurt om de meisjes te beschermen, zegt Kleijer, om structuur in hun leven te brengen, hen te behandelen voor het misbruik dat ze hebben meegemaakt én om te werken aan eventuele andere problemen.

Juist dan kan het fijn zijn om even in een wat kleiner wereldje te leven, zegt de hulpverleenster. Zo begeleidde ze een meisje dat helemaal tot bloei kwam in een gesloten setting. "Ze voelde zich veilig, kreeg de regels die ze thuis niet kreeg. Zij had echt stevige bescherming nodig."

Toch is het eigenlijk heel krom dat de slachtoffers worden opgesloten, terwijl de daders vrij rondlopen, zegt hulpverlener Tom Jordan: