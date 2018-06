Morgen bijna nergens bussen, en de vraag is wanneer ze weer gaan rijden

Morgen begint een landelijke staking in het streekvervoer. De verwachting is dat er weinig of geen bussen rijden, omdat ongeveer 80 procent van de chauffeurs is aangesloten bij de vakbonden FNV en CNV.

Ook regionale treinen kunnen uitvallen. In steden met een eigen vervoerbedrijf rijden de stadsbussen en trams wel, behalve in Utrecht. In Rotterdam kunnen sommige bussen en trams uitvallen. De metro rijdt er wel.

Volgens de vakbonden blijven de werkgevers weigeren om afspraken te maken over vermindering van de werkdruk. Ook willen de chauffeurs meer loon dan de werkgevers bieden. De staking zou maandag beginnen,maar werd uitgesteld tot morgen voor een laatste poging om tot een akkoord te komen.

Die laatste gesprekken tussen werkgevers en de bonden liepen zondag op niets uit. Op dit moment is er geen overleg meer tussen bonden en werkgevers. De FNV-leden staken voor onbepaalde tijd. De CNV-leden beslissen vrijdag of ze doorgaan met staken.

Geen zicht op oplossing

Eerder dit jaar waren er per regio stakingen in het streekvervoer. De bedrijven die worden getroffen door de staking zijn Arriva, Connexxion, EBS, Keolis en Qbuzz. Zij worden vertegenwoordigd door de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV).

Volgens Fred Kagie van de VWOV lag er al een model voor verdere gesprekken met de bonden op tafel, maar hadden de werkgevers tijd nodig om de gevolgen door te rekenen. Daar wilden de bonden volgens hem niet op wachten. Kagie is somber over nieuwe gesprekken; "ik zou niet weten hoe we er nu uit kunnen komen".

Onder de cao Openbaar Vervoer vallen zo'n 12.000 werknemers.