Voorwaardelijke taakstraf voor agent die schoot op drugsrunners

Een agent is veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van tachtig uur, omdat hij bij een arrestatie in Maastricht schoot op twee verdachten. De rechtbank oordeelt dat hij terecht naar zijn dienstwapen greep, maar een uitvoeringsfout maakte.

Het incident was in 2015, meldt 1Limburg. Twee drugsrunners probeerden in een auto aan de politie te ontkomen, waarop de agent het vuur opende. In plaats van op de banden te mikken, schoot de agent hoger. Twee kogels vlogen door het raam van de vluchtauto.

Goed gehandeld, slecht geschoten

Volgens de rechtbank hadden er doden kunnen vallen en is er daarom juridisch sprake van poging tot doodslag. Daar staat tegenover dat de agent niet de intentie had om iemand te doden, maar een fout maakte. "Hij heeft goed gehandeld, maar slecht geschoten", vatte de rechter het samen.

De voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden, die geƫist was door het Openbaar Ministerie, vond de rechter dan ook te gortig. "De rechtbank houdt er vooral rekening mee dat de verdachte optrad in het belang van de maatschappij en grotendeels deed wat van hem verwacht mag worden. Het zou ongepast zijn tegen hem te zeggen dat hij beter niets had kunnen doen en de verdachten maar gewoon had moeten laten gaan", oordeelt de rechter.