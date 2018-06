Kabinet trekt extra geld uit voor ontheemden Irak

Het kabinet trekt nog eens 20 miljoen euro uit om ontheemden in Irak te helpen bij hun terugkeer. Het gaat om mensen die binnen Irak op de vlucht zijn geslagen voor IS en nu terug willen naar hun dorp of stad.

Hun oorspronkelijke woonplaatsen werden tot voor kort door de terreurorganisatie bezet, maar zijn nu bevrijd.

Mosul

Minister Kaag heeft een bezoek gebracht aan Jordaniƫ en Irak. In de Noord-Iraakse stad Mosul maakte ze bekend dat ze 20 miljoen geeft aan het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties.

Het geld is bedoeld om ontheemden te helpen hun leven weer op te bouwen en scholen, water en elektriciteit te herstellen. Het kabinet trok voor de terugkeer eerder al 37 miljoen uit.

32.000 huizen in puin

Terreurorganisatie IS riep in 2014 in Mosul het kalifaat uit en de stad werd vorig jaar bevrijd. Alleen al in het oude centrum van de stad liggen 32.000 huizen in puin.

Kaag vindt het belangrijk dat in gebieden die door IS zijn verwoest de stabiliteit terugkeert: "Mensen perspectief bieden is een cruciale factor, omdat hun bezit en bestaan hier is weggevaagd."

Psychosociale hulp

In Irak leven 2 miljoen mensen die nog niet naar huis kunnen, nadat ze op de vlucht zijn geslagen.

De minister trekt ook 5 miljoen uit voor voor psychosociale zorg aan kinderen in Irak, die verschrikkingen hebben meegemaakt.