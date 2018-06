Op het stadhuis in Rotterdam is een man met een mes opgepakt. Omdat de man in eerste instantie het mes niet wilde laten vallen, is een taser ingezet. Ook is de man gebeten door een politiehond.

Rond 15.50 uur kwam de man met een keukenmes de hal binnen. Hij wilde burgemeester Aboutaleb spreken en riep dat hij "geholpen wil worden", meldt RTV Rijnmond.

De man is een bekende van de beveiliging op het stadhuis. In 2011 vernielde hij al een vitrine in het gebouw.