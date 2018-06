CU'er Herman Sietsma in beeld als tijdelijk opvolger Alders

Herman Sietsma (64) is in beeld om tijdelijk de opvolger te worden van Hans Alders als Nationaal Coördinator Groningen. Alders diende eind mei zijn ontslag in.

Bronnen zeggen tegen RTV Noord dat Sietsma maandag met een aantal Groningse bestuurders heeft gesproken over de functie. Zelf wil hij er niet op ingaan. "Daar kan ik nog niets over zeggen", zegt hij tegen RTV Noord. "Als het zover is, dan zullen we het wel horen."

Sietsma verwijst naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Maar de woordvoerder van het ministerie laat weten dat er nooit wordt ingegaan op eventuele benoemingen als die nog niet zijn gedaan.

Voormalig topambtenaar

Sietsma was tien jaar lang algemeen directeur van de provincie Utrecht. Van september tot december 2016 was hij tijdelijk Eerste Kamerlid voor de ChristenUnie. Hij verving een Kamerlid dat met zwangerschapsverlof ging.

Hij was ook interim-directeur van het Historisch Museum Overijssel. Daar verving Sietsma in november vorig jaar partijgenoot Arie Slob, die minister van Onderwijs werd in het kabinet Rutte III. Momenteel is Sietsma adviseur en onderzoeker bij een adviesbureau.

Nationaal Coördinator

Hans Alders was de afgelopen jaren als Nationaal Coördinator Groningen betrokken bij het afwikkelen van de schades en bij de wederopbouw van het aardbevingsgebied in Groningen. Toenmalig minister Kamp benoemde hem in 2015 voor vijf jaar.

In mei kondigde Alders aan zijn functie neer te leggen. In een brief schreef hij dat hij zodanig van opvatting verschilt met minister Wiebes, dat hij zijn werk niet meer uitvoerbaar vindt.