Schip met migranten mag aanleggen in Malta

Malta is toch bereid om het schip van de Duitse hulporganisatie Mission Lifeline toe te laten. Het schip, met 230 migranten aan boord, dobbert al dagen op de Middellandse Zee.

Het schip werd tot nu toe geweigerd door Malta en Italië, maar vandaag liet de Italiaanse premier Conte in een verklaring weten dat het schip toch in Malta kan aanmeren. Italië heeft toegezegd dat het ook een deel van de vluchtelingen zal opnemen.

De Italiaanse regering neemt het de Duitse hulporganisatie kwalijk dat ze de migranten uit het water heeft gehaald, terwijl bekend zou zijn geweest dat de Libische kustwacht onderweg was.

Deal met Frankrijk

Eerder op de dag maakte de Franse regering al bekend dat president Macron dicht bij een akkoord was met de Maltese premier Muscat. Malta is bereid om het schip van Mission Lifeline toe te laten op de voorwaarde dat Frankrijk een team stuurt met mensen die helpen bij het afhandelen van de asielaanvragen.

De nieuwe Italiaanse regering stelt zich hard op tegen hulporganisaties die migranten oppikken uit de Middellandse Zee en in Italië aan land willen brengen. Het land voelt zich in de steek gelaten door de rest van de Europese Unie. Het wil dat de migranten beter verdeeld worden over de Europese lidstaten.

De Italiaanse vicepremier Salvini zei vorige week nog dat het schip van Mission Lifeline maar door moest gaan naar Nederland omdat het schip onder Nederlandse vlag zou varen. De Nederlandse autoriteiten hebben tegengesproken dat het schip hier geregistreerd staat.