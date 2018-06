18 jaar cel voor voor poging tot moord op zusje en zwager

Een 27-jarige man uit Lelystad is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar omdat hij heeft geprobeerd zijn zusje en haar vriend te vermoorden. Hij wilde de twee doden met een vuurwapen en heeft geprobeerd de vrouw te verdrinken.

Dat gebeurde in februari vorig jaar. De man wachtte urenlang voor het station in Lelystad op zijn zusje en haar vriend. Toen hij ze daar zag, richtte hij het vuurwapen op de man, maar hij miste. Vervolgens weigerde zijn wapen toen hij zijn zusje wilde neerschieten.

Overleden

Om te ontkomen, was de vrouw in het water gesprongen. Toen ze eruit wilde klimmen, gooide haar broer haar er weer in. Hij heeft haar daarna minutenlang onder water gehouden. "Als ze niet was gereanimeerd, was ze overleden", schrijft de rechtbank.

Waarschijnlijk was de man boos omdat zijn zusje een relatie had met iemand die niet uit de Jezidi-cultuur kwam. "In het dossier bevinden zich sterke aanwijzingen dat er sprake is van eergerelateerd geweld", schrijft de rechtbank.

Klaarlichte dag

"Het gaat om een zeer gewelddadig incident dat op klaarlichte dag op de openbare weg vlak bij het centraal station in Lelystad heeft plaatsgevonden", zegt de rechtbank. "Het is op geen enkele manier aan de verdachte te danken dat de slachtoffers het hebben overleefd." Om die redenen vindt de rechter een celstraf van 18 jaar op z'n plaats.

De straf is gelijk aan de eis van het OM, die eerder zei dat er sprake was van voorbedachte raad omdat de man urenlang op de uitkijk had gestaan. De rechters hebben bepaald dat de twee slachtoffers recht hebben op een schadevergoeding, meldt Omroep Flevoland.