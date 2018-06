Amsterdamse Rekenkamer kraakt opschoonproject Wallen

Het ambitieuze project van de gemeente Amsterdam om het centrum op te schonen is maar gedeeltelijk gelukt. Dat stelt de Rekenkamer Metropool Amsterdam in een rapport over het project dat bijna 10 jaar geleden werd gestart. Vooral op de Wallen is er nog steeds sprake van criminaliteit en mensenhandel, zegt de Rekenkamer.

Project 1012, genoemd naar het postcode van de oude Amsterdamse binnenstad, was een initiatief van de toenmalige wethouder Lodewijk Asscher. De bedoeling was om het centrum van Amsterdam een nieuwe impuls te geven.

Monocultuur

Het gemeentebestuur wilde bijvoorbeeld coffeeshops, souvenirwinkels en massagesalons sluiten. Ook moest de raamprostitutie op de Wallen stevig worden aangepakt. Daarvoor in de plaats moesten er nettere horeca en kledingwinkels komen.

Er werden tientallen raambordelen en coffeeshops gesloten. Dat lijkt een succes, zegt de Rekenkamer, maar er is nog steeds sprake van een monocultuur in het gebied. Dat komt doordat er vaak toeristenwinkels en mini-supermarkten voor zijn teruggekomen.

Te weinig politiek draagvlak

De Rekenkamer concludeert dat de gemeente niet de financiƫle middelen had om de leeggekomen panden op te kopen.

Het grootste probleem was dat er te weinig politiek draagvlak was voor het project. Vooral na het vertrek van Asscher naar Den Haag nam de steun snel af, zegt de Rekenkamer. Daarnaast was het project te ambitieus en had er meer tijd voor moeten worden uitgetrokken.

Het nieuwe stadsbestuur is van plan om de aanbevelingen in het rapport over te nemen. Op dit moment is er al een verbod op nieuwe toeristenwinkels van kracht.