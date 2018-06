The Jungle op het toneel: 'We willen meer begrip kweken voor migratie'

Safi, een Syrische vluchteling, leidt het theaterpubliek rond door het kamp. Van het Afghaanse restaurant, naar de provisorisch in elkaar geknutselde moskee. De paden zijn omgedoopt tot 'David Cameron avenue" en de "Francois Hollande street". Hij eindigt zijn rondleiding met: "Wanneer voelt een plek als thuis?"

The Jungle in Calais was één van de bekendste migrantenkampen in Europa, tot het vorig jaar door de Franse politie werd ontmanteld. Er zaten duizenden migranten van over de hele wereld. Allemaal met als doel om uiteindelijk in Groot-Brittannië terecht te komen.

Good Chance

Twee Britse scenarioschrijvers, Joe Murphy en Joe Robertson, brachten enkele maanden door in het kamp. Ze richtten er zelfs een theater op. "We merkten dat migranten niet alleen behoefte hebben aan water, voedsel en een plek om te slapen. Maar dat ze zich ook wilde uiten. Met wat financiële hulp begonnen we daarom een theater in Calais: Good Chance", zegt Joe Murphy.