Schepen door de wasstraat na olielekkage Botlek

Schepen die vervuild zijn na de olielekkage van afgelopen weekend, moeten door de wasstraat. In de Botlek zijn speciaal ingerichte wasstraten die binnenvaart- en zeeschepen olievrij maken. Per schip kan dat zo'n zes uur duren.

"Een wasstraat klinkt wat apart voor binnenvaartschepen, maar het is wel wat het woord zegt. Het is een grote ponton met heet water en allerlei reinigingsapparatuur. Er kunnen aan twee kanten schepen afmeren", zegt havenmeester René de Vries tegen RTV Rijnmond.

220 meter

Het schoonmaken van de schepen gaat 24 uur per dag door. Zo'n 65 schepen worden schoongemaakt. Sommige zijn 220 meter lang.

Naast het schoonmaken van de schepen is Havenbedrijf Rotterdam bezig met het verwijderen van de olie op het water. Er is ongeveer 220 ton olie in het water terechtgekomen. De afgelopen dagen is 150 ton opgeruimd. "De laatste resten nemen veel meer tijd in beslag. De olie is verspreid in kleine hoeveelheden", zegt de havenmeester.