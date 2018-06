'Gespannen overleg techwereld en overheid VS over beïnvloeding kiezers'

Een gesprek vorige maand tussen de belangrijkste Amerikaanse techbedrijven en vertegenwoordigers van de FBI en Homeland Security is verlopen in een gespannen sfeer. Dat schrijft The New York Times op basis van betrokkenen.

De bijeenkomst was georganiseerd om te praten over de tussentijdse verkiezingen in de VS in november. De angst is dat Russische trollen zullen proberen om opnieuw kiezers te beïnvloeden. In 2016 bij de presidentsverkiezingen leidde dat onder meer tot de verspreiding van nepnieuws en politiek getinte advertenties.

Naast overheidsvertegenwoordigers waren er bij het overleg ook mensen van Apple, Amazon, Google, Microsoft, Oath (voorheen Yahoo), Twitter, Snapchat en Facebook. Dit laatste sociale netwerk had de bijeenkomst opgezet en was gastheer.

Facebook heeft tegenover The Washington Post bevestigd dat er is gepraat, maar wilde geen inhoudelijke reactie geven. Het platform zei wel dat er tot nu toe geen bewijs is gevonden dat trollen actief zijn in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen.

Een gespannen gesprek

Het was volgens de NYT de eerste "betekenisvolle discussie" over het onderwerp. Het gesprek liep echter niet zoals verwacht, er was sprake van een gespannen sfeer.

De techbedrijven zouden tijdens de bijeenkomst informatie hebben gedeeld over desinformatiecampagnes die ze op hun platforms signaleren. Maar zowel de FBI als Homeland Security was naar verluidt niet bereid of in staat om specifieke informatie over gevaren te delen, zodat de techbedrijven zich kunnen voorbereiden.

Volgens een betrokkene betekent dit dat de techbedrijven er alleen voor staan. Tegenover de Post zei de vertegenwoordiger van Homeland Security dat zijn organisatie nog geen activiteiten heeft gezien die vergelijkbaar zijn met wat er in 2016 gebeurde.

De houding van de opsporingsdiensten is op z'n minst opvallend te noemen. De directeuren van de verschillende inlichtingendiensten hebben de afgelopen maanden in het openbaar gewaarschuwd voor inmengingscampagnes.

De Times schrijft dat de inlichtingendiensten worstelen met het in de gaten houden van Russische trollen. Ook zou de communicatie tussen de verschillende diensten, net als in 2016, niet goed zijn. Daarnaast is het inmiddels beruchte Internet Research Agency, dat ook wel de 'trollenfabriek' wordt genoemd, druk bezig om zijn activiteiten te maskeren. De inlichtingencommissie van de Senaat wil volgende maand een hoorzitting met inlichtingendiensten houden om verder over dit onderwerp te praten.

Niet meer worden verrast

Vorig najaar zijn Google, Twitter en Facebook door leden van het Amerikaanse Congres stevig ondervraagd over de vraag hoe ze de inmenging in 2016 over het hoofd hebben kunnen zien. De bedrijven hebben beloofd hun leven te beteren.

Zo beloofde Facebook-topman Mark Zuckerberg begin vorige maand op het jaarlijkse congres van zijn sociale netwerk dat Facebook nooit meer zo zal worden verrast als in 2016. Het netwerk kondigde daarnaast een reeks maatregelen aan om landen waar dit jaar verkiezingen zijn te helpen.