Toestand potvis bij Den Helder zorgwekkend

Het ziet er niet best uit voor de potvis die gisteren voor de kust van Den Helder is gesignaleerd. Het dier is verzwakt en zijn verblijf in de Noordzee maakt dat er niet beter op; de zee is relatief ondiep en er is weinig voedsel beschikbaar.

Gisteren kwamen bij de kustwacht in Den Helder verschillende meldingen van voorbijvarende schepen binnen over het verzwakte dier. De toestand van het dier is zorgwekkend, zegt Edwin Granneman van de kustwacht in het NOS Radio 1 Journaal. "De laatste melding was gisteravond, sindsdien zijn er geen meldingen meer binnengekomen",

Kijk hier naar gisteren gemaakte beelden van de potvis: