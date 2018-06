Brand in afvalberg Bergen op Zoom, blussen duurt nog uren

In Bergen op Zoom staat sinds gisteravond een grote afvalberg met huishoudelijk afval in brand. De brandweer verwacht nog een groot deel van de dag bezig te zijn met blussen.

De brand brak rond 22.00 uur uit aan de Moervaart. Mensen die last hebben van de rook, wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te doen. Over de A58 trekt rook richting Hoogerheide. Volgens de veiligheidsregio hebben veel mensen daar last van.