Wekdienst 26/6: Debat over dividendbelasting en Eerste Kamer stemt over boerkaverbod

Goedemorgen, vanavond is er in de Tweede Kamer een debat met premier Rutte over de dividendbelasting. En de Eerste Kamer stemt over een boerkaverbod.

Vandaag is het vrij zonnig. In het noorden en aan zee wordt het 20 of 21 graden, verder landinwaarts kan het plaatselijk zomers warm worden. Ook morgen en de dagen erna veel zon en zomerse temperaturen.