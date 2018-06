Auto rijdt gebouw De Telegraaf binnen, politie vermoedt opzet

In Amsterdam is rond 04.00 uur een auto het gebouw van De Telegraaf binnengereden. Daarna vloog de het voertuig in brand. Er zijn geen gewonden gevallen.

De politie vermoedt dat er sprake is van opzet, maar kan nog niets zeggen over de aanleiding van het incident. De bestuurder is spoorloos.

'Alles wijst op aanslag'

De Telegraaf zegt dat alles wijst op een aanslag. Volgens de krant reed een BMW met onbekenden met flinke snelheid in op de glazen pui van het gebouw.

De hoofdredactie van de krant noemt de gebeurtenis schokkend. "Wij laten ons niet intimideren", zegt hoofdredacteur Paul Jansen. Volgens hem is de krant eerder al eens bedreigd.

Beschieting Panorama

In het pand aan de Basisweg, in de buurt van treinstation Sloterdijk, zijn de redactie en het hoofdkantoor van De Telegraaf Media Groep (TMG) gevestigd.

Ook de redactie van weekblad Panorama huist in een gebouw bij station Sloterdijk. Dat pand werd donderdagavond laat beschoten met een antitankwapen. In verband met de beschieting is een 41-jarige man uit Woerden opgepakt.

De verdachte is volgens de politie lid van een outlaw motorcycle gang, een criminele motorclub. Mogelijk had de beschieting te maken met een publicatie eerder dit jaar in Panorama.