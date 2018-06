Geluid belevingsvlucht Lelystad Airport doet actiegroepen schrikken

Actiegroep Red de Veluwe is geschrokken van de meetresultaten van de belevingsvlucht die op 30 mei over Oost-Nederland vloog. Volgens de organisatie, die opkomt voor bewoners in dit gebied, overschreed het vliegtuig op bijna alle meetpunten de maximale geluidspieken in de milieueffectrapportage (MER) voor Lelystad Airport.

Het vliegtuig maakte vorige maand een rondje door het luchtruim dat gebruikt zal worden als Lelystad Airport vluchten van Schiphol overneemt. De actiegroepen denken dat veel meer mensen last van vliegtuiglawaai zullen krijgen dan gedacht. Ook zullen die mensen meer overlast ervaren dan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beweert.

Van de 35 onderzochte metingen gaan er 34 over de maximale niveaus heen, schrijft de stichting in een persbericht. Bij Ede-Otterlo zou het geluidsniveau maximaal 47 decibel mogen zijn. Het ministerie mat daar 53,6 decibel.

Bij Wageningen werd de grootste overschrijding vastgesteld: 10 decibel meer dan in de MER is voorzien. Volgens de Nederlandse Stichting Geluidshinder ervaren mensen iedere 5 decibel erbij als een verdubbeling van het lawaai.

"Toch wel dichtbij en veel lawaai": met die woorden reageerden inwoners van Wezep vorige maand op de belevingsvlucht: