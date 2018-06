Zoektocht naar vermiste voetballertjes en coach in Thaise grot

Twaalf jongens en hun voetbaltrainer zitten al twee dagen vast in een overstroomd grottencomplex in Thailand. Hulpdiensten hebben de reddingsactie tijdelijk gestaakt vanwege het stijgende waterpeil, maar de hoop is nog niet opgegeven.

Sinds zaterdagmiddag probeert een team van reddingsduikers de vermiste groep terug te vinden. De voetballertjes zijn 11 tot 15 jaar oud, hun coach is 25. Ze zijn vermoedelijk eerder op de zaterdag de Tham Luang Nang Non grot in de noordelijke regio Chiang Rai binnengegaan. Een moeder sloeg alarm toen haar zoon niet terug was gekomen van de voetbaltraining.

Rond de grot is het nu een drukte van jewelste, maar de zoektocht blijkt lastig: