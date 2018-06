Duitse conducteur veroordeeld voor 218 gevallen van kindermisbruik

Een Duitse treinconducteur is veroordeeld voor 218 gevallen van seksueel misbruik van minderjarige jongens. Dat gebeurde tussen 2013 en 2017. De zes slachtoffers waren tussen de 12 en 17 jaar oud.

De man van 48 werd door de rechtbank in Freiburg veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven en een half jaar. Daarbij is rekening gehouden met het feit dat hij twee jaar geleden ook al was veroordeeld tot een voorwaardelijke straf voor vergelijkbare misdrijven.

Sigaretten en drank

De conducteur benaderde de jongens tijdens de treinreizen waar hij op werkte. Volgens de aanklager gaf hij ze sigaretten of drank en eiste hij later in ruil daarvoor seksuele handelingen.

De man heeft bekend. Hij kan nog in beroep tegen het vonnis.