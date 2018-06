Parijs in de ban van 'Banksy-tekeningen'

Het is niet voor de eerste keer dat de bekende artiest zich in Frankrijk laat zien. Eind 2015 had hij zijn sporen al laten zien bij de 'jungle van Calais', waar duizenden vluchtelingen verbleven. Hij maakte toen onder meer een afbeelding van Apple-oprichter Steve Jobs, die hij als vluchteling afbeeldde. De biologische vader van Jobs is Syrische afkomst. Jobs droeg op de tekening een Apple-computer en een tas over de schouders.

Met de tekening wilde hij een statement maken. "Men wil ons laten geloven dat migratie de middelen van een land uitput, maar Jobs was een zoon van een migrant", zei hij destijds volgens de BBC.

Zelfde stijl

Het is niet bevestigd dat Banksy ook daadwerkelijk achter de tekeningen zit, omdat hij geen handtekening zet onder zijn muurschilderingen. Maar deskundigen zijn het er in Franse media over eens: de kleuren, de manier van tekenen en symbolen lijken wel heel erg op de stijl die Banksy altijd gebruikt.

Banksy is een kritische kunstenaar. Wie Banksy precies is is nog nooit opgehelderd. Wetenschappers deden in 2016 een poging om zijn identiteit op wetenschappelijke wijze te achterhalen en stelden dat Banksy een pseudoniem is voor 'Robin Gunningham'. Die lezing is nooit door hemzelf bevestigd.