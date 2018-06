Ministers na eiergifonderzoek: 'Dit is geen fraai beeld'

De commissie-Sorgdrager heeft met onderzoek naar de fipronilaffaire "zwakheden" in de bescherming van de voedselveiligheid blootgelegd. "Het beeld dat het rapport schetst is niet fraai", erkennen de verantwoordelijke ministers Bruins (Volksgezondheid) en Schouten (Landbouw) in een eerste reactie. Zij nemen de aanbevelingen over.

Oud-minister Sorgdrager komt vandaag tot de conclusie dat geen van de betrokken partijen tijdens het eiergifschandaal het belang van de voedselveiligheid voorop stelde. Dat geldt niet alleen voor de pluimveesector, maar ook voor de beide betrokken ministeries en voor toezichthouder NVWA.

Zo deed de NVWA onvoldoende met een drietal waarschuwingen, waardoor het bedrijf Chickfriend uit Barneveld nog een half jaar kon doorgaan met het behandelen van stallen met verboden middelen. Volgens Sorgdrager is het voedsel in Nederland over het algemeen veilig, maar is gebleken dat er te veel ruimte is voor fraude en voor incidenten.

Scherpere controles

Bruins en Schouten onderstrepen dat de pluimveebedrijven in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor de levering van veilige eieren. De overheid houdt daarbij vooral toezicht.

Maar zij zijn het met Sorgdrager eens dat zij wel meer regie moeten nemen, bijvoorbeeld door erop aan te dringen dat de pluimveesector zichzelf scherper controleert. Nu kondigen de controleurs hun komst van tevoren aan, zodat overtredingen in de praktijk niet worden geconstateerd. De eerste stappen richting meer en betere controles zijn al gezet.

Bij de NVWA willen de ministers ook maatregelen nemen. Zo komt er een speciale functionaris met vergaande bevoegdheden die ervoor moet zorgen dat voedselveiligheid op de eerste plaats komt te staan.

"Niet in een la"

Eerder, na een schandaal met paardenvlees dat als rundvlees werd verkocht, werd ook al geconstateerd dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit effectiever moet optreden. Sorgdrager constateert dat met die bevindingen weinig is gedaan. Minister Bruins belooft dat het kabinet het deze keer anders gaat doen: "Dit rapport verdwijnt niet in een la".

Voorzitter Eric Hubers van landbouworganisatie LTO vindt dat het onderzoek aanleiding is voor alle betrokkenen om nog eens met elkaar te praten: "We hebben allemaal steken laten vallen, ik denk dat we de schade dan ook samen moeten dragen." Op dit moment loopt er nog een rechtszaak van de pluimveesector, inclusief LTO, tegen de NVWA.

Hoe zat het ook alweer met de fipronil-affaire? We leggen het uit in deze video: