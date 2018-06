VO-raad wil onderzoek naar kwaliteit schoolexamens

Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de kwaliteit van de schoolexamens. Daarvoor pleit de VO-raad, de belangenorganisatie voor het voortgezet onderwijs.

De VO-raad roept scholen daarnaast op om intern nog eens kritisch te kijken "naar hoe de examens zijn ingericht, of de afspraken die in het PTA staan helder en werkbaar zijn en of er voldoende checks and balances zijn".