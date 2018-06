Turkse Nederlanders stemmen vaker op Erdogan dan Turken in Turkije

Feestende Turkse Nederlanders gisteravond in verschillende steden. Het ging om aanhangers van Erdogan, want die won gisteren de presidentsverkiezingen. In Turkije kreeg hij ruim 52 procent van de stemmen, maar onder Turken in het buitenland haalde hij een grotere overwinning: bijna 60 procent. In Nederland kreeg hij zelfs zo'n 73 procent.

In ons land mochten ruim een kwart miljoen Turkse Nederlanders stemmen voor de Turkse parlements- en presidentsverkiezingen. Ongeveer 40 procent heeft dat ook gedaan, meldt de krant Daily Sabah. In Turkije ligt de opkomst rond de 85 procent.

Bekijk hieronder beelden van feestende Erdogan-aanhangers in Nederland: