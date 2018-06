Verdachte beschieting kantoorpand langer vast

De man die is opgepakt voor het beschieten van een kantoorpand in Amsterdam met een antitankwapen blijft langer vastzitten. De rechter-commissaris heeft zijn voorarrest verlengd.

Donderdagavond werd het gebouw waarin onder meer de redacties van de tijdschriften Panorama en Nieuwe Revue zijn gevestigd beschoten. Korte tijd later werd een 41-jarige man uit Woerden opgepakt. Hij wordt onder meer verdacht van het veroorzaken van een ontploffing, vernieling van een kantorencomplex, poging tot moord en wapenbezit.

Volledige beperkingen

Volgens de politie is de man is lid van een criminele motorbende Caloh Wagoh MC Main Triad. Hij zit nog altijd in volledige beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

De politie is terughoudend met het geven van informatie. Het is nog altijd niet bekend waarom de verdachte op het kantoorpand heeft geschoten. Mogelijk heeft het te maken met een publicatie eerder dit jaar in Panorama. Het blad schreef in april dat de twee verdachten in een rechtszaak over de moord op een Amsterdamse crimineel lid waren van Caloh Wagoh.